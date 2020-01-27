ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, когда глава государства Владимир Путин примет решение о помиловании от израильской гражданки Наамы Иссахар, пишет «МК».



По словам Пескова, сейчас выполняются все формальности. Президент, как отметил его пресс-секретарь, примет решение после окончания всех формальностей.



Напомним, что Иссахар осудили в России за провоз гашиша. Она подала прошение о помиловании 26 января. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области одобрила ходатайство.