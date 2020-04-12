ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь отметил важность сделки ОПЕК+ для мировой экономики. Дмитрий Песков заявил, что договорённости по сокращению добычи нефти нужны всему миру.

По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, без сделки ОПЕК+ по сокращению нефти глобальная экономика будет на пороге хаоса с ценами на энергоносители. Свою точку зрения он выразил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков также отметил, что цены на нефть имеют важность не только для России. Представитель Кремля пояснил, что несколько миллионов человек в одном государстве могут лишиться работы, если компании по добыче сланцевой нефти будут стоять перед угрозой банкротства.