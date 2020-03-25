25.03.2020, 16:44
Песков сообщил о возможности отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
ИА «Ореанда-Новости». Замглавы президентской администрации и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вероятность отмены парада 9 мая в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщают корреспонденты издания «Газета.Ru».
По словам Дмитрия Пескова, возможность отмены парада в часть 75-летия победы в Великой Отечественной войне в настоящее время активно обсуждается, однако окончательное решение ещё не принято.«Пока что никаких решений по данному вопросу не принималось. Подготовка к параду продолжается. Возможность его отмены будет решаться с учётом всех деталей развития ситуации с вирусом», - заявил пресс-секретарь президента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии