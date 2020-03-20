ИА «Ореанда-Новости» . Официальный представитель Кремля не согласился с утверждением о катастрофической ситуации из-за цен на нефть на российском рынке и опроверг информацию о ценовой войне между РФ и Саудовской Аравией. По заявлению Дмитрия Пескова, у государства есть «запас прочности».

В рамках большой ежегодной конференции пресс-секретарь российского лидера отметил, что сложившаяся ценовая конъюнктура действительно является крайне неприятной для рынка нефти России, однако не влечёт за собой никаких катастрофических последствий в среднесрочной или долгосрочной перспективе, поскольку у страны имеет значительный «запас прочности», обеспечивающий выполнение всех социальных обязательств правительства.

Заместитель главы администрации президента напомнил о периоде в истории страны, когда стоимость ценного ресурса была ещё ниже, чем в настоящее время, и усомнился, что в сложившейся ситуации возможно спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть.

Песков также опроверг слухи о том, что РФ и Саудовская Аравия начали ценовую войну на мировом рынке нефти.

«У каждого государства существуют свои бюджетные параметры, от которых зависит выстраиваемая политика»,- прокомментировал утверждение о «нефтяной войне» пресс-секретарь президента.