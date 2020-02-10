10.02.2020, 15:28
Песков указал на незаконность новых американских санкций
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков указал на незаконность новых американских санкций. Данное заявление было озвучено в ответ на угрозу ввода новых санкций в отношении РФ.
Песков отметил, что данные санкции противоречат нормам международного права, а также способны нанести урон и другим государствам, не только России. По его словам, реагировать на введение американских санкций надо очень внимательно, чтобы была возможность оценить каждый конкретный случай.
Стоит отметить, что по словам спецпредставителя Соединённых Штатов Америки Эллиотта Абрамса, Россия в ближайшее время может столкнуться с последствиями из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Песков отметил, что данные санкции противоречат нормам международного права, а также способны нанести урон и другим государствам, не только России. По его словам, реагировать на введение американских санкций надо очень внимательно, чтобы была возможность оценить каждый конкретный случай.
Стоит отметить, что по словам спецпредставителя Соединённых Штатов Америки Эллиотта Абрамса, Россия в ближайшее время может столкнуться с последствиями из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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