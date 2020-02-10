Данное заявление было озвучено в ответ на угрозу ввода новых санкций в отношении РФ.По его словам, реагировать на введение американских санкций надо очень внимательно, чтобы была возможность оценить каждый конкретный случай.Стоит отметить, что по словам спецпредставителя Соединённых Штатов Америки Эллиотта Абрамса, Россия в ближайшее время может столкнуться с последствиями из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.