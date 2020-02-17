17.02.2020, 13:55
Песков уточнил, что Россия не отправляла свои войска в Ливию
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Россия не отправляла свои войска в Ливию. Таким образом РФ ответила на утверждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении участия России в ливийской войне.
По словам Пескова, Владимир Путин не поручал направить российские войска в Ливию, а также не давал никакого согласия на проведение военных действий на территории другого государства. По мнению пресс-секретаря РФ, таким образом Россию планируют обвинить в военном вмешательстве в дело об урегулировании ситуации в Ливии.
Стоит отметить, что Эрдоган ранее заявил, что у него есть фото, на котором засняты командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, министр обороны России Сергей Шойгу и глава частной военной компании «Вагнер», находящиеся в одном помещении.
По словам Пескова, Владимир Путин не поручал направить российские войска в Ливию, а также не давал никакого согласия на проведение военных действий на территории другого государства. По мнению пресс-секретаря РФ, таким образом Россию планируют обвинить в военном вмешательстве в дело об урегулировании ситуации в Ливии.
Стоит отметить, что Эрдоган ранее заявил, что у него есть фото, на котором засняты командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, министр обороны России Сергей Шойгу и глава частной военной компании «Вагнер», находящиеся в одном помещении.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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