



Таким образом РФ ответила на утверждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении участия России в ливийской войне.По мнению пресс-секретаря РФ, таким образом Россию планируют обвинить в военном вмешательстве в дело об урегулировании ситуации в Ливии.Стоит отметить, что Эрдоган ранее заявил, что у него есть фото, на котором засняты командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, министр обороны России Сергей Шойгу и глава частной военной компании «Вагнер», находящиеся в одном помещении.