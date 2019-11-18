Эти слова Песковом были сказаны, когда он комментировал информацию о якобы перехваченных переговорах между помощником президента Владимира Суркова и представителем Донбасса.Пресс-секретарём президента России было сказано, что ему неизвестно, о каких разговорах идёт речь. Он добавил, что не может сказать, является ли это подтасовкой, ложью, вымыслом, компиляцией, потому что Москва не видела материалов по этому делу и не знает, насколько они достоверны.