18.11.2019, 14:08
Песков заявил, что Москва не может дать оценку выводам следствия по MH17
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарём Владимира Путина Дмитрием Песковым было сказано о том, что Кремль не знает о качестве достоверности новых выводов, сделанных совместной комиссией по MH17, поэтому не может их комментировать или оценивать.
Эти слова Песковом были сказаны, когда он комментировал информацию о якобы перехваченных переговорах между помощником президента Владимира Суркова и представителем Донбасса.
Пресс-секретарём президента России было сказано, что ему неизвестно, о каких разговорах идёт речь. Он добавил, что не может сказать, является ли это подтасовкой, ложью, вымыслом, компиляцией, потому что Москва не видела материалов по этому делу и не знает, насколько они достоверны.
Эти слова Песковом были сказаны, когда он комментировал информацию о якобы перехваченных переговорах между помощником президента Владимира Суркова и представителем Донбасса.
Пресс-секретарём президента России было сказано, что ему неизвестно, о каких разговорах идёт речь. Он добавил, что не может сказать, является ли это подтасовкой, ложью, вымыслом, компиляцией, потому что Москва не видела материалов по этому делу и не знает, насколько они достоверны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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