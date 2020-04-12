12.04.2020, 16:11
Песков заявил, что не нужно "морозить" экономику в субъектах с благоприятной ситуацией
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что в субъектах, в которых складывается благоприятная ситуация с распространением инфекции коронавируса, нет необходимости в том, чтобы "морозить" экономику. Об этом представителем Путина было сделано заявление в эфире телевизионной передачи "Москва. Кремль. Путин", сообщает РИА Новости.
По его словам, есть субъекты, которые, если сравнивать с российской столицей, находятся в более благоприятной ситуации. Песковым было отмечено, что, как любит выражаться российский президент, необходимо пробраться "между Сциллой и Харибдой" - защитить и обезопасить здоровье жителей РФ, но при этом не допустить обрушения экономики страны.
По его словам, есть субъекты, которые, если сравнивать с российской столицей, находятся в более благоприятной ситуации. Песковым было отмечено, что, как любит выражаться российский президент, необходимо пробраться "между Сциллой и Харибдой" - защитить и обезопасить здоровье жителей РФ, но при этом не допустить обрушения экономики страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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