Об этом представителем Путина было сделано заявление в эфире телевизионной передачи "Москва. Кремль. Путин", сообщает РИА Новости.По его словам, есть субъекты, которые, если сравнивать с российской столицей, находятся в более благоприятной ситуации. Песковым было отмечено, что, как любит выражаться российский президент, необходимо пробраться "между Сциллой и Харибдой" - защитить и обезопасить здоровье жителей РФ, но при этом не допустить обрушения экономики страны.