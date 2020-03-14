14.03.2020, 19:31
Песков заявил, что Путин пока не планирует зарубежные поездки
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ближайшее время не собирается совершать зарубежные поездки, пишет RT.
Ранее стало известно, что российский лидер провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого был рассмотрен вопрос об угрозе распространения коронавируса.
Оперативный штаб России по борьбе с этим заболеванием объявил, что с 13 марта приостанавливается авиасообщение между РФ и странами Евросоюза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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