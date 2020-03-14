ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ближайшее время не собирается совершать зарубежные поездки, пишет RT.

Ранее стало известно, что российский лидер провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности России, в ходе которого был рассмотрен вопрос об угрозе распространения коронавируса.



Оперативный штаб России по борьбе с этим заболеванием объявил, что с 13 марта приостанавливается авиасообщение между РФ и странами Евросоюза.