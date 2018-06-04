ОРЕАНДА-НОВОСТИ.Комитет по развитию туризма Петербурга прекратил сотрудничество со студией Артемия Лебедева. Контракт был расторгнут 29 мая. Ведомство сообщило, что настаивать на скоро удалении стендов с логотипами студии не станет, но ни о каком сотрудничестве в будущем речи быть не может.

В 2016 году начался скандал из-за претензий, предъявленных рекламным агентством «Григорьев Борис и партнёры». Руководство агентства заявило, что договор между ведомством и студией Лебедева на разработку туристического логотипа был заключен конфиденциально, без конкурса, за символическую цену – один рубль. Рекламное агентство возмутила данная дискриминация.

Суд обязал Смольного вернуть «Студии Артемия Лебедева» права на логотип. Однако петербургским дизайнерам так и не удастся поучаствовать в конкурсе на создание новой символики, пока идет разбирательство в Верховном суде.

Поначалу комитет туризма отказался выполнять условия УФАС, так как считал, что логотип, созданный «студией Артемия Лебедева» современный и хороший, а главное – достался Петербургу практически бесплатно. Но весной текущего года суд встал на сторону антимонопольного ведомства и потребовал убрать символику. Сейчас окончательное решение за Верховным судом. По мнению ответчиков, избавляться от логотипа города, который активно используют для продвижения на внешних рынках, является нецелесообразным.

Смольный заменит логотипы на официальных стендах, на это ему установили приблизительный срок – месяц. Но что касается буклетов, справочной и сувенирной продукции с логотипом Лебедева, которые напечатаны и распространенны миллионными тиражами, этот процесс уже не остановить. Сколько культурной столице придётся существовать без собственной символики остаётся неизвестным. Всё будет зависеть от того, как скоро вынесет приговор Верховный суд.

По словам экспертов, объявление конкурса привлечет внимание к комитету по туризму, ведомство сможет продемонстрировать своё видение. Также не стоит переживать за финансовую сторону, так как ради поднятия имиджа участники согласятся на ту же символическую оплату.