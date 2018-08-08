ИА «Ореанда-Новости». Роспортебнадзор озабочен ситуацией со вспышкой инфекции в Грузии, причиной стал инцидент с отдыхающими в Грузии детьми. Группа детей из Санкт-Петербурга подцепила на отдыхе острую кишечную инфекцию. У некоторых детей ухудшилось состояние, что их пришлось специальным рейсом доставлять в Россию. На сайте Роспотребнадзора появилась информация, что ведомство направило в Грузию запрос об эпидемиологической ситуации в стране.



Известно, что группа школьников из Санкт-Петербурга поехала на отдых в Грузию, где массово заразилась кишечной инфекцией, возбудителем которой стала кишечная палочка. Состояние нескольких заражённых потребовало принимать срочные меры: их перевезли спецрейсом в Санкт-Петербург.

По информации ведомства, группа школьников находилась в Грузии на отдыхе в составе неорганизованной группы. Ученики гимназии №610 поехали на отдых с 10 по 27 июля, их сопровождали воспитатели. Всего симптомы кишечной инфекции проявились у трёх взрослых и двух подростков.

«Заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом», – заключили в Роспотребнадзоре.

Ведомство провело своё исследование и заключило, что возбудителем является кишечная палочка, схожая с той, что вызвала в Германию вспышку инфекции в 2011 году. В связи с этим в Роспотребнадзоре запросили данные по эпидемиологической ситуации в Грузии. Также специалисты в очередной раз напомнили жителям России, что, собираясь в Грузию, необходимо учитывать данную информацию.

В управлении Роспотребнадзора рассказали, что со слов заразившихся детей, они ели салаты, мясные блюда и кисломолочные продукты на отдыхе. Пили воду из уличных питьевых фонтанчиков и водопроводную воду, которую предварительно не кипятили.

«Из-за перебоев в системе водоснабжения правила личной гигиены не соблюдались», — уточнили в региональном управлении ведомства.

Ранее в грузинских СМИ писали о том, что в регионах Кахетии и Сванетии были случаи заболевания кишечной инфекции, этот факт стоит учитывать при планировании поездки в эту страну.