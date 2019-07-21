ИА "Ореанда-Новости" Фестиваль оперной музыки под названием «Опера – всем» завершился в это воскресенье в музее-заповеднике «Царское Село». Заключительной точкой проведения этого культурного события стало исполнение известного «Севильского цирюльника» авторства знаменитого Джоаккино Россини.

Местом проведения фестиваля стал Парадный плац Екатерининского дворца. Организаторы мероприятия предлагают насладиться шедеврами оперного искусства абсолютно бесплатно. По информации, предоставленной музыкальным руководителем фестиваля Фабио Мастранджело, руководство Царскосельского музея-заповедника давно хотело, чтобы зрители услышали именно «Севильского цирюльника». Просьбу музейного руководства выполнили с большим удовольствием, а сам Мастранджело выступил перед публикой в качестве дирижёра. Постановщиком оперы стал художественный руководитель австрийского образовательного фонда под названием «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай. Режиссёром и художником-постановщиком стал Юрий Гольцов, который, в свою очередь, подчеркнул тот факт, что внешнее убранство Екатерининского дворца перенесёт слушателей в то время, когда эта опера была написана.

Организаторы фестиваля «Опера – всем» говорят об ещё одной особенности концертов, прошедших в этом году – это был самый «дождливый» за все восемь лет существования фестиваля. Некоторые выступления из-за выпавших осадков либо были задержаны, либо не были исполнены до конца.

Несмотря на климатические условия, аудитория фестиваля увеличилась в этом году в несколько раз. Значительную роль в этом сыграла прямая трансляция выступлений. Организаторы фестиваля уверены, что цель, которую они ставили, анонсируя ещё первый концерт, достигнута. Приобщение жителей и гостей Северной Пальмиры к искусству оперного исполнения достигнуто. Однако, необходимо развивать этот фестиваль и постоянно удивлять его слушателей.