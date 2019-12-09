Шукуров является членом «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга». По его мнению, брак в виде поворота аверса на 90 градусов в отношении реверса не является большой редкостью.Некоторые нумизматы, при желании, могут заплатить за её 1 тысячу рублей.Коллекционер Алексей Шукуров отметил, что стоимость 1 миллиард рублей очень завышена, так как самые дорогие коллекционные монеты XXI века стоят от 20 до 30 тысяч рублей.