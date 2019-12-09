09.12.2019, 00:24
Петербургский коллекционер оценил монету с Авито
ИА «Ореанда-Новости». Петербургский коллекционер Алексей Шукуров оценил монету с объявления на Авито, сообщает «Пятый канал».
Шукуров является членом «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга». По его мнению, брак в виде поворота аверса на 90 градусов в отношении реверса не является большой редкостью. Стоимость данной монеты 2016 года выпуска составляет до 200 рублей. Некоторые нумизматы, при желании, могут заплатить за её 1 тысячу рублей.
Коллекционер Алексей Шукуров отметил, что стоимость 1 миллиард рублей очень завышена, так как самые дорогие коллекционные монеты XXI века стоят от 20 до 30 тысяч рублей.
Шукуров является членом «Общества коллекционеров Санкт-Петербурга». По его мнению, брак в виде поворота аверса на 90 градусов в отношении реверса не является большой редкостью. Стоимость данной монеты 2016 года выпуска составляет до 200 рублей. Некоторые нумизматы, при желании, могут заплатить за её 1 тысячу рублей.
Коллекционер Алексей Шукуров отметил, что стоимость 1 миллиард рублей очень завышена, так как самые дорогие коллекционные монеты XXI века стоят от 20 до 30 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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