ИА «Ореанда-Новости». Ученика частной школы-лицея «Паскаль Лицей» в Санкт-Петербурге не допустили к занятиям из-за того, что он перекрасил волосы и стал блондином. Семь уроков он провёл в учительской, о чём его родители не подозревали, передаёт «Росбалт», цитируя слова адвоката Анны Радованович.

В начале февраля ученик девятого класса «Паскаль Лицея» перекрасил волосы и превратился в «натурального блондина». Это не противоречит правилам учебного заведения, о чём подросток заранее проконсультировался с классным руководителем: волосы можно красить в естественные, не слишком яркие оттенки. Несмотря на это, директор и завуч обвинили ученика в нарушении устава и потребовали, чтобы он изменил цвет волос на прежний. Администрация не пыталась связаться с родителями лицеиста.

Через некоторое время подросток взял больничный и не появлялся на занятиях. 19 февраля он снова вернулся в лицей, но его ждало наказание: запрет посещать уроки, пока он снова не вернёт прежний цвет волос. Семь уроков ученик провёл в учительской, на переменах его не выпускали в коридор. Его родители по-прежнему не были поставлены в известность о том, что происходит.

Адвокат Анна Радованович заявила, что в ходе «дисциплинарного воздействия» на ребёнка было оказано психологическое давление. Кроме того, он не нарушал существующих школьных правил. Узнав о случившемся, семья лицеиста обратилась в полицию. Взрослые напишут обращение в прокуратуру, к омбудсмену и в комитет по образованию, рассказала адвокат, поскольку у них не приняли официальное обращение на имя директора лицея.

Корреспонденты пытались взять интервью у директора лицея, но в администрации заявили, что директора нет на месте, и отказались комментировать происшедшее.