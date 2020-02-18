ИА «Ореанда-Новости». 41-летний житель Санкт-Петербурга пытался закопать бочку с телом своей матери.

Инцидент произошёл вчера, 17 февраля, в вечернее время суток. Петербуржец обратился к машинисту экскаватора местного бетонного завода с просьбой закапать бочку в городе Новосергиевк. Работник завода позвонил в полицию после того, как у бочки открылась крышка и машинист увидел человеческую голову.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в бочке находился труп 63-летней женщины без следов насильственной смерти. Тело женщины было направлено в морг для выяснения причин смерти.

41-летний мужчина был задержан до выяснения обстоятельств. На мужчину планируют завести уголовное дело.

 