Инцидент произошёл вчера, 17 февраля, в вечернее время сутокРаботник завода позвонил в полицию после того, как у бочки открылась крышка и машинист увидел человеческую голову.Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в бочке находился труп 63-летней женщины без следов насильственной смерти. Тело женщины было направлено в морг для выяснения причин смерти.На мужчину планируют завести уголовное дело.