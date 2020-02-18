18.02.2020, 15:16
Петербуржец хотел закопать бочку с телом матери
ИА «Ореанда-Новости». 41-летний житель Санкт-Петербурга пытался закопать бочку с телом своей матери.
Инцидент произошёл вчера, 17 февраля, в вечернее время суток. Петербуржец обратился к машинисту экскаватора местного бетонного завода с просьбой закапать бочку в городе Новосергиевк. Работник завода позвонил в полицию после того, как у бочки открылась крышка и машинист увидел человеческую голову.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в бочке находился труп 63-летней женщины без следов насильственной смерти. Тело женщины было направлено в морг для выяснения причин смерти.
41-летний мужчина был задержан до выяснения обстоятельств. На мужчину планируют завести уголовное дело.
Инцидент произошёл вчера, 17 февраля, в вечернее время суток. Петербуржец обратился к машинисту экскаватора местного бетонного завода с просьбой закапать бочку в городе Новосергиевк. Работник завода позвонил в полицию после того, как у бочки открылась крышка и машинист увидел человеческую голову.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, в бочке находился труп 63-летней женщины без следов насильственной смерти. Тело женщины было направлено в морг для выяснения причин смерти.
41-летний мужчина был задержан до выяснения обстоятельств. На мужчину планируют завести уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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