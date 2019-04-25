ИА «Ореанда-Новости». Жителя Петербурга Виталия Бойцова суд приговорил к 10 годам лишения свободы за попытку застрелить из ружья для подводной охоты знакомого, которому он задолжал 300 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, мужчина не хотел отдавать деньги, поэтому придумал план: в июле прошлого года по предлогом выпить спиртное напросился в гости знакомого, с собой в гости он взял ружьё с гарпуном. Бойцов дождался, пока потерпевший уснет и выстрелил ему в голову. Мужчина получил тяжкий вред здоровья. Бойцов полностью признал вину в покушении на убийство и извинился перед кредитором.

За свой поступок ему придётся понести наказание – 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.