Подобное решение вынес Верховный суд Карелии в отношении жителя Петрозаводска. Его обвиняют в убийствах двух девушек.Одну девушку Ипатов убил возле общежития медицинского колледжа 19 сентября, вторую - 20 сентября около стадиона «Юность». Два убийства были совершены при помощи ножа.Верховный суд привлёк убийцу к высшей мере наказания.