03.12.2019, 17:02
Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному заключению
ИА «Ореанда-Новости». Петрозаводского «маньяка» Антона Ипатова приговорили к пожизненному заключению.
Подобное решение вынес Верховный суд Карелии в отношении жителя Петрозаводска. Его обвиняют в убийствах двух девушек.
Убийства были совершены в сентябре 2018 года. Одну девушку Ипатов убил возле общежития медицинского колледжа 19 сентября, вторую - 20 сентября около стадиона «Юность». Два убийства были совершены при помощи ножа.
По требованию суда Ипатов прошёл психолого-психиатрическую экспертизу,которая признала его вменяемым. Верховный суд привлёк убийцу к высшей мере наказания.
Подобное решение вынес Верховный суд Карелии в отношении жителя Петрозаводска. Его обвиняют в убийствах двух девушек.
Убийства были совершены в сентябре 2018 года. Одну девушку Ипатов убил возле общежития медицинского колледжа 19 сентября, вторую - 20 сентября около стадиона «Юность». Два убийства были совершены при помощи ножа.
По требованию суда Ипатов прошёл психолого-психиатрическую экспертизу,которая признала его вменяемым. Верховный суд привлёк убийцу к высшей мере наказания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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