Продюсер сказал, что сейчас вместе с Губиным занимается его творчеством. По словам Ващишина, точные сроки возвращения на сцену Андрея Губина он назвать не может, но оно обязательно произойдёт.В январе Губин заявил, что тяжело болен, поэтому не хочет быть публичным. Также он сказал, что является безработным, и живет на средства, заработанные в прошлом.