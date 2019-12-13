13.12.2019, 13:59
Певец Андрей Губин может вернуться на сцену
ИА «Ореанда-Новости». Музыкальным продюсером Тарасом Ващишиным было заявлено о том, что в планах российского певца Андрея Губина возобновление концертной деятельности.
Продюсер сказал, что сейчас вместе с Губиным занимается его творчеством. По словам Ващишина, точные сроки возвращения на сцену Андрея Губина он назвать не может, но оно обязательно произойдёт.
Продюсер заявил, что Андрей Губин намерен выпустить новые песни и отправиться на гастроли.
В январе Губин заявил, что тяжело болен, поэтому не хочет быть публичным. Также он сказал, что является безработным, и живет на средства, заработанные в прошлом.
Продюсер сказал, что сейчас вместе с Губиным занимается его творчеством. По словам Ващишина, точные сроки возвращения на сцену Андрея Губина он назвать не может, но оно обязательно произойдёт.
Продюсер заявил, что Андрей Губин намерен выпустить новые песни и отправиться на гастроли.
В январе Губин заявил, что тяжело болен, поэтому не хочет быть публичным. Также он сказал, что является безработным, и живет на средства, заработанные в прошлом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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