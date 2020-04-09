Композитор также высказал слова благодарности медикам лечебного учреждения в Коммунарке за проделанную работу, сообщается в публикации РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация о том, у Игоря Николаева заподозрили инфекцию коронавируса. Позднее композитор сообщил, что его анализ на коронавирус положительного результата не дал.Певец заявил, что пневмония отступила. Он сказал, что в настоящее время находится дома. Также он призвал в Instagram тех, кто попал в такую же ситуацию, возвращаться к нормальной жизни постепенно и аккуратно.