25.10.2019, 11:14
Певец Пьер Нарцисс рассказал, что думают африканцы о России
ИА «Ореанда-Новости»По словам певца, у африканцев сложилось немалое количество стереотипов о России. Пьер Нарцисс сказал, что в Африке многие считают Россию холодной страной, где живут очень люди с суровым характером, которые умеют лишь стрелять из ракет.
Артист говорит, когда жители Африки приезжают в Россию, у них меняются убеждения. Они видят, что в Россий живут вежливые, всегда готовые помочь люди.
Также Пьер Нарцисс сказал о том, что и в России изменилось отношение к африканцам. По его словам, в середине 1990 годов африканцы боялись выходить на улицы. Сегодня они свободно и без опасений перемещаются по городу.
Артист говорит, когда жители Африки приезжают в Россию, у них меняются убеждения. Они видят, что в Россий живут вежливые, всегда готовые помочь люди.
Также Пьер Нарцисс сказал о том, что и в России изменилось отношение к африканцам. По его словам, в середине 1990 годов африканцы боялись выходить на улицы. Сегодня они свободно и без опасений перемещаются по городу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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