Пьер Нарцисс сказал, что в Африке многие считают Россию холодной страной, где живут очень люди с суровым характером, которые умеют лишь стрелять из ракет.Артист говорит, когда жители Африки приезжают в Россию, у них меняются убеждения. Они видят, что в Россий живут вежливые, всегда готовые помочь люди.Также Пьер Нарцисс сказал о том, что и в России изменилось отношение к африканцам. По его словам, в середине 1990 годов африканцы боялись выходить на улицы. Сегодня они свободно и без опасений перемещаются по городу.