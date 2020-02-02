ИА «Ореанда-Новости». Телеканал Москва 24 сообщает о прекращении певицей MaкSим творческой деятельности в связи с проблемами со здоровьем. 

Маргаритой Соколовой, продюсером певицы, заявлено, что у МакSим ухудшилось здоровье из-за травм, которые были получены в 2019 году в аварии. 

Продюсер говорит, что в настоящее время певица находится в больнице, где проходит восстановительное лечение. Артистка жалуется на головные боли и бессонницу. Врачи дали ей рекомендации на протяжении длительного времени не ездить на гастроли и не выступать. 

Соколова извинилась за отмену концертов МакSим.