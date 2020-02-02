Маргаритой Соколовой, продюсером певицы, заявлено, что у МакSим ухудшилось здоровье из-за травм, которые были получены в 2019 году в аварии.Врачи дали ей рекомендации на протяжении длительного времени не ездить на гастроли и не выступать.Соколова извинилась за отмену концертов МакSим.