02.02.2020, 12:53
Певица МакSим покидает сцену в связи с состоянием здоровья
ИА «Ореанда-Новости». Телеканал Москва 24 сообщает о прекращении певицей MaкSим творческой деятельности в связи с проблемами со здоровьем.
Маргаритой Соколовой, продюсером певицы, заявлено, что у МакSим ухудшилось здоровье из-за травм, которые были получены в 2019 году в аварии.
Продюсер говорит, что в настоящее время певица находится в больнице, где проходит восстановительное лечение. Артистка жалуется на головные боли и бессонницу. Врачи дали ей рекомендации на протяжении длительного времени не ездить на гастроли и не выступать.
Соколова извинилась за отмену концертов МакSим.
Маргаритой Соколовой, продюсером певицы, заявлено, что у МакSим ухудшилось здоровье из-за травм, которые были получены в 2019 году в аварии.
Продюсер говорит, что в настоящее время певица находится в больнице, где проходит восстановительное лечение. Артистка жалуется на головные боли и бессонницу. Врачи дали ей рекомендации на протяжении длительного времени не ездить на гастроли и не выступать.
Соколова извинилась за отмену концертов МакSим.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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