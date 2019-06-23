ИА «Ореанда-Новости» В Самаре сотрудники экстренных служб достали из Волги тело 28-летней утонувшей при столкновении катера и лодки девушки. Об этом говорится в сообщении ГУМЧС по региону.

Отмечается, что погибшая – известная в Самаре певица Юлия Гольдина. Инцидент случился ещё вечером в пятницу. Так, на Волге произошло столкновение катера и лодки, в результате чего лодка, на которой находилось пять пассажиров, затонула. Люди, находившиеся на катере, не пострадали. По данным ведомства, пассажиры лодки находились в состоянии алкогольного опьянения. Три пассажира лодки «Казанка» оказались травмированы, а одна девушка пропала без вести, найти её тело удалось спустя двое суток.