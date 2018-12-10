ИА "Ореанда-Новости". Пенсионный фонд России назвал регионы, где самая высокая и самая низкая пенсия. Так, лидером стала Чукотка, где средний размер пенсии на 1 июля текущего года составил 25 тыс. 173 рубля, пишет "Российская газета" со ссылкой на представителей ПФР. Затем идут другие северные регионы: Ненецкий автономный округ - с пенсией 22 тыс. 50 рублей, Магаданская область - 21 тыс. 508 рублей, Камчатский край - 21 тыс. 342 рубля, Ямало-Ненецкий автономный округ - 21 тыс. 8 рублей.

При этом средняя пенсия по России значительно отличается от этих цифр: по данным на начало июля 2018 года она составляла 14 тыс. 144 рубля. В Пенсионном фонде отмечают, что до среднероссийского показателя не дотягивают пенсионные выплаты в 46 регионах. Самые низкие пенсии при этом зафиксированы в южных республиках: в Кабардино-Балкарии - 11 тыс. 413 рублей, в Дагестане - 11 тыс. 653 рубля, в Калмыкии - 12 тыс. 137 рублей.

В ПФР отмечают, что размер пенсии формируется исходя из ряда факторов, в числе которых продолжительность стажа, повышающие коэффициенты северных регионов и коэффициенты возрастные, размер официальной зарплаты, наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи и ряд других. Именно ввиду этих факторов и получается сильная разница в пенсии по российским регионам.

Отметим, похожая ситуация складывается и с зарплатами. Самые высокие официальные заработки зафиксированы также в северных регионах - в Ямало-Ненецком, Чукотском и Ненецком автономных округах жители получают самые высокие в стране зарплаты. Напротив, самый низкий заработок зафиксирован в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. Действие принятого закона поможет уменьшить отчисления из федерального бюджета в Пенсионный фонд России в 2021 году более чем на 609 млрд рублей.