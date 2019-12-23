Пресс-служба ПФР сказала, что если выйти на пенсию на 10 лет позже, то размер социального пособия увеличится более чем в 2 раза. Это связано с дополнительными премиальными коэффициентами.Если же отработать дополнительно 5 лет, то, при выходе на пенсию, коэффициенты будут равны 1,45 и 1,36 соответственно. Следовательно, размер социальной выплаты составит около 22,5 тысяч рублей.