23.12.2019, 23:47
ПФР озвучил способ увеличения размер пенсии
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Пенсионного фонда озвучили способ увеличения размера пенсии в 2 раза.
Пресс-служба ПФР сказала, что если выйти на пенсию на 10 лет позже, то размер социального пособия увеличится более чем в 2 раза. Это связано с дополнительными премиальными коэффициентами. Таким образом, если отработать на 10 лет дольше, то коэффициент будет равен 2,32 в отношении к страховой пенсии и 2,11 - к фиксированной. То есть пенсионеры смогут получать примерно 35,5 тысяч рублей в месяц.
Если же отработать дополнительно 5 лет, то, при выходе на пенсию, коэффициенты будут равны 1,45 и 1,36 соответственно. Следовательно, размер социальной выплаты составит около 22,5 тысяч рублей.
Пресс-служба ПФР сказала, что если выйти на пенсию на 10 лет позже, то размер социального пособия увеличится более чем в 2 раза. Это связано с дополнительными премиальными коэффициентами. Таким образом, если отработать на 10 лет дольше, то коэффициент будет равен 2,32 в отношении к страховой пенсии и 2,11 - к фиксированной. То есть пенсионеры смогут получать примерно 35,5 тысяч рублей в месяц.
Если же отработать дополнительно 5 лет, то, при выходе на пенсию, коэффициенты будут равны 1,45 и 1,36 соответственно. Следовательно, размер социальной выплаты составит около 22,5 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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