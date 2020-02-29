ИА «Ореанда-Новости» . Спасатели Астраханской области обнаружили обломки воздушного судна, которое разбилось 28 февраля недалеко от Наримановского района. Пилот вертолёта найден погибшим, сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, что частный вертолёт потерпел крушение у села Линейного на границе с Калмыкией. К месту аварии были оперативно направлены специалисты местных экстренных служб и официальные представители районной администрации.

В сообщении отмечается, чточто значительное усложнило работу спасателей. Причины крушения пока что остаются неизвестными.