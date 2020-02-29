29.02.2020, 08:26
Пилот потерпевшего крушение в Астраханской области вертолёта погиб
ИА «Ореанда-Новости». Спасатели Астраханской области обнаружили обломки воздушного судна, которое разбилось 28 февраля недалеко от Наримановского района. Пилот вертолёта найден погибшим, сообщает региональное ГУ МЧС.
Напомним, что частный вертолёт потерпел крушение у села Линейного на границе с Калмыкией. К месту аварии были оперативно направлены специалисты местных экстренных служб и официальные представители районной администрации.В сообщении отмечается, что воздушное судно разбилось в труднодоступном месте, что значительное усложнило работу спасателей. Причины крушения пока что остаются неизвестными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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