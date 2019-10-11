ИА "Ореанда-Новости" Пилотов, которым удалось посадить военно-транспортный самолёт Ан-12 в Екатеринбурге, назвали героями. Напомним, что инцидент с аварийной посадкой самолёта произошёл в четверг, 10 октября.

По словам лётчика-испытателя и Героя Российской Федерации Магомеда Толбоева, такую посадку могли осуществить только действительно профессиональные пилоты. Ан-12 приземлился на посадочную полосу без шасси, он сел на «брюхо» или нижнюю часть корпуса. Магомед Толбоев за всю свою деятельность смог вспомнить только один случай, когда самолёт в аналогичных условиях сел успешно. По словам лётчика-испытателя, этот инцидент произошёл восемнадцать лет назад в Дубае. Тогда самолёт марки Ил-86 также приземлился на нижнюю часть корпуса. Однако, этот случай произошёл по вине пилотов – они забыли при посадке выпустить шасси. Во всех остальных случаях такие самолёты при такой посадке просто загорались.

Несмотря на то, что Магомед Толбоев назвал пилотов Ан-12 героями, он задался вопросом: почему пилоты выбрали для аварийной посадки заасфальтированную взлётно-посадочную полосу аэропорта. Оказывается, в случае приземления самолёта без шасси на грунтовую поверхность, приземлиться было бы намного проще.

Напомним, что внештатную посадку военно-транспортный самолёт Ан-12 совершил вчера в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга. По данным, на борту самолёта находилось семнадцать человек, из них шесть членов экипажа и одиннадцать пассажиров. В результате аварийной посадки жертв и пострадавших нет. Аэропорт был закрыт вчера до 11:30, далее возобновил свою работу в штатном режиме.