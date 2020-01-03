Из-за плохого самочувствия пассажира самолёт, летевший по рейсу Баку-Москва, в аэропорту города Волгограда был вынужден совершить посадку. Об этом было рассказано РИА Новости Анастасией Голодовой, работающей пресс-секретарём аэропорта.Голодова сообщила, что причиной экстренной посадки авиалайнера является плохое самочувствие одного из находившихся на борту пассажирского авиалайнера. Почувствовавший себя плохо пассажир был в Волгограде госпитализирован. По словам Голодовой, спустя час авиалайнер, на борту которого находилось 85 пассажиров, продолжил полёт и направился к месту назначения.