ИА «Ореанда-Новости». Российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом COVID-19, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что Акунин рассказал о своей болезни в Facebook. Писатель сообщил, что валяется «с модной болезнью». После выздоровления он пообещал рассказать о своих впечатлениях.



По последней информации, в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом. Для борьбы с распространением вируса следующая неделя в стране объявлена нерабочей.