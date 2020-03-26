26.03.2020, 18:40
Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом COVID-19, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что Акунин рассказал о своей болезни в Facebook. Писатель сообщил, что валяется «с модной болезнью». После выздоровления он пообещал рассказать о своих впечатлениях.
По последней информации, в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом. Для борьбы с распространением вируса следующая неделя в стране объявлена нерабочей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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