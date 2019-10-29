Разработкой нового огнестрельного оружия занимались исключительно российские специалисты. Пистолет предназначен для дальнего боя.Калибр патронов составляет 9 на 21 миллиметр. Новое оружие разрабатывалось около 5 лет.По словам сотрудника компании разработчика ЦНИИ Альберта Точмаша, сейчас осталось получитьИспытания нового огнестрельного оружия уже были проведены и показали высокие результаты.