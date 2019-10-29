29.10.2019, 00:41
Пистолет «Удав» скоро поступит на вооружение российских армий
ИА «Ореанда-Новости». Пистолет «Удав» скоро поступит в распоряжение российских армий.
Разработкой нового огнестрельного оружия занимались исключительно российские специалисты. Пистолет предназначен для дальнего боя. На расстоянии нескольких десятков метров от способен пробить бронежилет 2 класса. Калибр патронов составляет 9 на 21 миллиметр. Новое оружие разрабатывалось около 5 лет.
По словам сотрудника компании разработчика ЦНИИ Альберта Точмаша, сейчас осталось получить бумажную документацию к пистолету «Удав» и разрешение на использование. Испытания нового огнестрельного оружия уже были проведены и показали высокие результаты.
Разработкой нового огнестрельного оружия занимались исключительно российские специалисты. Пистолет предназначен для дальнего боя. На расстоянии нескольких десятков метров от способен пробить бронежилет 2 класса. Калибр патронов составляет 9 на 21 миллиметр. Новое оружие разрабатывалось около 5 лет.
По словам сотрудника компании разработчика ЦНИИ Альберта Точмаша, сейчас осталось получить бумажную документацию к пистолету «Удав» и разрешение на использование. Испытания нового огнестрельного оружия уже были проведены и показали высокие результаты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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