Бондаренко уверен, что поднять прожиточный минимум надо хотя бы в три раза.Саратовский парламентарий отметил, что сумма в 10 тысяч рублей является минимальной, на которую можно приобрести «настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», пишет «Вечерняя Москва». При этом он отметил, что такие нормы не подходят для столицы, так как в Москве совсем другие условия.Бондаренко пробует так называемую «министерскую диету» с 24 октября. Он решился на такой опыт после спора с бывшим министром занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц хватает «для минимальных физиологических потребностей». Тогда Соколова также заявила, что «макарошки всегда стоят одинаково». Это высказывание вызвало широкий резонанс, чиновница была уволена. Бондаренко же решил попробовать прожить на эту сумму целый месяц. Позже он заявил, что за две недели сбросил около шести килограммов.И.о. министра занятости области Наталия Кривицкая подчеркнула, что был установлен максимально возможный прожиточный минимум, который основан на базе расчетов и законодательстве.