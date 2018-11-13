13.11.2018, 18:49
Питавшийся на 3500 рублей в месяц депутат требует поднять прожиточный минимум
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который месяц питался на 3,5 тысячи рублей, заявил о том, что размер потребительской корзины должен быть в разы больше.
Бондаренко уверен, что поднять прожиточный минимум надо хотя бы в три раза. Депутат заявил, что собирается разработать законодательную инициативу и предложить Государственной Думе и кабмину увеличить размер потребительской корзины до 10 тысяч рублей, а прожиточного минимума – до 20 тысяч рублей.
Саратовский парламентарий отметил, что сумма в 10 тысяч рублей является минимальной, на которую можно приобрести «настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», пишет «Вечерняя Москва». При этом он отметил, что такие нормы не подходят для столицы, так как в Москве совсем другие условия.
Депутат также подчеркнул, что другие парламентарии и министры также должны провести этот опыт и прожить на 3,5 тысячи рублей. По мнению Бондаренко, люди, которые ответственны за такие решения, должны все попробовать на себе.
Бондаренко пробует так называемую «министерскую диету» с 24 октября. Он решился на такой опыт после спора с бывшим министром занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц хватает «для минимальных физиологических потребностей». Тогда Соколова также заявила, что «макарошки всегда стоят одинаково». Это высказывание вызвало широкий резонанс, чиновница была уволена. Бондаренко же решил попробовать прожить на эту сумму целый месяц. Позже он заявил, что за две недели сбросил около шести килограммов.
При этом Саратовская областная дума утвердила прожиточные нормы для пенсионеров. Так, прожиточный минимум в 2019 вырастет до 8278 рублей, тогда как в 2018 году он составляет 7990 рублей. А минимальный размер потребительной корзины определён в 3914 рублей (в 2018 году он составляет 3796 рублей). И.о. министра занятости области Наталия Кривицкая подчеркнула, что был установлен максимально возможный прожиточный минимум, который основан на базе расчетов и законодательстве.
Бондаренко уверен, что поднять прожиточный минимум надо хотя бы в три раза. Депутат заявил, что собирается разработать законодательную инициативу и предложить Государственной Думе и кабмину увеличить размер потребительской корзины до 10 тысяч рублей, а прожиточного минимума – до 20 тысяч рублей.
Саратовский парламентарий отметил, что сумма в 10 тысяч рублей является минимальной, на которую можно приобрести «настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», пишет «Вечерняя Москва». При этом он отметил, что такие нормы не подходят для столицы, так как в Москве совсем другие условия.
Депутат также подчеркнул, что другие парламентарии и министры также должны провести этот опыт и прожить на 3,5 тысячи рублей. По мнению Бондаренко, люди, которые ответственны за такие решения, должны все попробовать на себе.
Бондаренко пробует так называемую «министерскую диету» с 24 октября. Он решился на такой опыт после спора с бывшим министром занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц хватает «для минимальных физиологических потребностей». Тогда Соколова также заявила, что «макарошки всегда стоят одинаково». Это высказывание вызвало широкий резонанс, чиновница была уволена. Бондаренко же решил попробовать прожить на эту сумму целый месяц. Позже он заявил, что за две недели сбросил около шести килограммов.
При этом Саратовская областная дума утвердила прожиточные нормы для пенсионеров. Так, прожиточный минимум в 2019 вырастет до 8278 рублей, тогда как в 2018 году он составляет 7990 рублей. А минимальный размер потребительной корзины определён в 3914 рублей (в 2018 году он составляет 3796 рублей). И.о. министра занятости области Наталия Кривицкая подчеркнула, что был установлен максимально возможный прожиточный минимум, который основан на базе расчетов и законодательстве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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