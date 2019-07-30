ИА «Ореанда-Новости» Филиал банка «Открытие» в Санкт-Петербурге по решению суда обязан выплатить компенсацию за причинение морального вреда в размере 15 тысяч рублей клиентке, упавшей с кресла на колёсиках в офисе банка и получившей травму. Об этом говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города.

Изначально женщина обратилась в суд с требованием присудить ей компенсацию в размере136,585 тысячи рублей. Отмечается, что она пришла в отделение банка, где ей было предложено присесть на кресло. Однако стул на колёсиках внезапно поехал, и клиентка упала, сломав при этом руку. Суд пришёл к выводу, что подобная мебель не предназначена для клиентов банка и офисов.