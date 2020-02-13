ИА «Ореанда-Новости». Суд в Петербурге вернул иск к сбежавшей из карантина в инфекционной больнице пациентке врачу.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к Алле Ильиной. Пациентка сбежала из карантина, введённого в СПб ГБУЗ «Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина». Причиной возврата искового заявления стала неподсудность этого случая данному суду, сообщили в пресс-службе судов города.

Врач Наталия Башкетова сообщила, что у 32-летней Ильиной были выявлены признаки, которые характерны острому вирусному заболеванию. Осмотр не исключил вероятность наличия у девушки коронавируса COVID-19. Кроме того, девушка вернулась из поездки в Китай в конце января.

Ильину госпитализировали в больницу, однако пациентка на следующий день сама решила покинуть больницу. Санитарный врач подчеркнула, что в случае проведения освидетельствования не в полном объёме, вирус может продолжить своё распространение.

На данный момент у двери девушки дежурит полиция, а также медики и сотрудники Роспотребнадзора.