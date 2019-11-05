Сегодня, 5 ноября, Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о вводе нового программного обеспечения на всю компьютерную технику, смартфоны и Smart-приставки для телевидения. В ближайшее время в России могутЕсли будет принят проект Федерального закона, тоРассмотрение законопроекта предложили депутаты Сергей Жигарев, Олег Николаев, Владимир Гутенев и Александр Ющенко.