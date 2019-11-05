05.11.2019, 15:25
Планируется ввести обязательный российский софт на смартфоны и компьютеры
ИА «Ореанда-Новости». В следующем году планируется ввести новый обязательный российский софт для смартфонов и компьютеров.
Сегодня, 5 ноября, Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о вводе нового программного обеспечения на всю компьютерную технику, смартфоны и Smart-приставки для телевидения. В ближайшее время в России могут запретить продажу техники с зарубежными софтами.
Если будет принят проект Федерального закона, то новшество вступит в силу с 01.07.2020 года. Рассмотрение законопроекта предложили депутаты Сергей Жигарев, Олег Николаев, Владимир Гутенев и Александр Ющенко.
Сегодня, 5 ноября, Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о вводе нового программного обеспечения на всю компьютерную технику, смартфоны и Smart-приставки для телевидения. В ближайшее время в России могут запретить продажу техники с зарубежными софтами.
Если будет принят проект Федерального закона, то новшество вступит в силу с 01.07.2020 года. Рассмотрение законопроекта предложили депутаты Сергей Жигарев, Олег Николаев, Владимир Гутенев и Александр Ющенко.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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