ИА «Ореанда-Новости». В следующем году планируется ввести новый обязательный российский софт для смартфонов и компьютеров.

Сегодня, 5 ноября, Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о вводе нового программного обеспечения на всю компьютерную технику, смартфоны и Smart-приставки для телевидения. В ближайшее время в России могут запретить продажу техники с зарубежными софтами.

Если будет принят проект Федерального закона, то новшество вступит в силу с 01.07.2020 года. Рассмотрение законопроекта  предложили депутаты Сергей Жигарев, Олег Николаев, Владимир Гутенев и Александр Ющенко. 

 