ИА «Ореанда-Новости» Федеральное агентство лесного хозяйства опубликовало сообщение, в котором говорится, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье перевалила за 1,56 млн га. Ещё 1,13 млн га леса охвачено огнём в Якутии.





Как отметили в ведомстве, работы по тушению прекращены, поскольку леса горят по большей части в труднодоступных районах, а согласно закону, тушить пламя можно лишь в том случае, когда пожар угрожает населённым пунктам или инфраструктуре.





Между тем люди задыхаются от смога, накрывшего крупные города в Сибири и начавшего распространяться дальше.





Накануне метеорологи из Казахстана заявили, что зафиксировали в регионах республики превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.