ИА «Ореанда-Новости» По сведением министерства финансов России, в 2018 году объём ущерба для российского бюджета из-за прямых нарушений норм законодательства о государственных закупках составил не менее 153 миллиардов рублей. В отчёте ведомства учтены только случаи необоснованного завышения либо занижения цены договора и неправильный способ определения его цены. По данным газеты «Известия», общая стоимость заключённых заказов по госзакупкам в 2018 году составила 6,8 триллиона рублей. Потери из-за нарушений, таким образом, достигают отметки немного выше 2 %.

Кроме того, по данным издания, 40 % государственных закупок «развалились, потому что на них в итоге претендовал один участник». Также сообщается, что Федеральная антимонопольная служба при проверке почти 27 тысяч закупок для государственных нужд обнаружила в 30 % из них признаки ограничения конкуренции.

В целях усовершенствования системы закупок Минфин предлагает упростить процедуры, дав возможность заказчикам выбирать исполнителей работ не только из числа компаний, допущенных к конкурсу, но и из любых подходящих по профилю предприятий.