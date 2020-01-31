ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет назначил дополнительные экспертизы по делу сестёр Хачатурян.

Следственный комитет России последовал указаниям Генеральной прокуратуры и решил назначить новые психолого-психиатрические экспертизы. Об этом сообщает адвокат одной из сестёр Алексей Паршин.

Ранее заместитель генерального прокурора Виктор Гринь вернул дело в СК. Он отметил, что необходимо провести дополнительные экспертизы. Гринь подчеркнул, что девушкам установили неверную квалификацию. Подходящая им квалификация – необходимая оборона.

Ранее Генпрокуратура заявила, что СК должен переквалифицировать Хачатурян с убийства на необходимую оборону. В случае перехода на эту статью, уголовное преследование прекратится.