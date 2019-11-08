08.11.2019, 10:33
По мнению депутата, РФ может войти в число лидеров в развитии квантовых технологий
ИА «Ореанда-Новости» По словам депутата Госдумы Владимира Кононова, у РФ есть все предпосылки стать лидером в сфере квантовых технологий.
По словам Кононова, возглавляющего "НТИ Экспо", РФ может сильно преуспеть в сфере квантовых вычислений.
Он заявил, что уже созданы прототипы квантовых компьютеров и телефонов. Работы в данном направлении ведутся в центрах квантовых технологий МГУ и МИСиСа. Также в этой сфере работают МФТИ в Долгопрудном и Российский квантовый центр. Кононовым было заявлено, что в сфере квантовых технологий ожидается прорыв. Ожидается, что на создание квантового компьютера уйдёт не более 10 лет.
По словам Кононова, возглавляющего "НТИ Экспо", РФ может сильно преуспеть в сфере квантовых вычислений.
Он заявил, что уже созданы прототипы квантовых компьютеров и телефонов. Работы в данном направлении ведутся в центрах квантовых технологий МГУ и МИСиСа. Также в этой сфере работают МФТИ в Долгопрудном и Российский квантовый центр. Кононовым было заявлено, что в сфере квантовых технологий ожидается прорыв. Ожидается, что на создание квантового компьютера уйдёт не более 10 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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