По словам депутата Госдумы Владимира Кононова,По словам Кононова, возглавляющего "НТИ Экспо", РФ может сильно преуспеть в сфере квантовых вычислений.Он заявил, что уже созданы прототипы квантовых компьютеров и телефонов. Работы в данном направлении ведутся в центрах квантовых технологий МГУ и МИСиСа. Также в этой сфере работают МФТИ в Долгопрудном и Российский квантовый центр. Кононовым было заявлено, что в сфере квантовых технологий ожидается прорыв. Ожидается, что на создание квантового компьютера уйдёт не более 10 лет.