22.11.2019, 14:18
По мнению эксперта, с 2021 года долговая нагрузка жителей России начнёт снижаться
ИА «Ореанда-Новости» Представителем компании "БКС" Нареком Авакяном РИА Новости было заявлено о том, что сначала долговая нагрузка жителей России будет стабилизироваться, а затем снижаться. По словам эксперта, снижение долговой нагрузки начнёт происходить в 2021 году.
В августе Максимом Орешкиным, возглавляющим Министерство экономического развития, было сказано, что потребительское кредитование в стране становится социальной проблемой. По его словам, 15 процентов россиян тратит до 70 процентов дохода на то, чтобы выплатить кредиты. В 1 октября регулятором был введен показатель долговой нагрузки физических лиц.
Авакян заявил, что долговая нагрузка россиян росла из-за потребительского кредитования, которое в последнее время замедляется.
В августе Максимом Орешкиным, возглавляющим Министерство экономического развития, было сказано, что потребительское кредитование в стране становится социальной проблемой. По его словам, 15 процентов россиян тратит до 70 процентов дохода на то, чтобы выплатить кредиты. В 1 октября регулятором был введен показатель долговой нагрузки физических лиц.
Авакян заявил, что долговая нагрузка россиян росла из-за потребительского кредитования, которое в последнее время замедляется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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