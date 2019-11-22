В августе Максимом Орешкиным, возглавляющим Министерство экономического развития, было сказано, что потребительское кредитование в стране становится социальной проблемой. По его словам, 15 процентов россиян тратит до 70 процентов дохода на то, чтобы выплатить кредиты. В 1 октября регулятором был введен показатель долговой нагрузки физических лиц.Авакян заявил, что долговая нагрузка россиян росла из-за потребительского кредитования, которое в последнее время замедляется.