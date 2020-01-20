20.01.2020, 21:18
По нововведению президент сможет отправлять в отставку только премьер-министра
ИА «Ореанда-Новости». По запланированному нововведению президент России сможет отправлять в отставку только премьер-министра.
Если сейчас российский лидер имеет право отстранять от должности всех представителей власти, то в ближайшее время это будет запрещено. Если действующий президент отправит в отставку премьер-министра, то остальные члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности в прежнем режиме.
По словам Андрея Клишас, озвученным на заседании правительства России сегодня, 20 января, новый кабмин «не сможет представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти».
Если сейчас российский лидер имеет право отстранять от должности всех представителей власти, то в ближайшее время это будет запрещено. Если действующий президент отправит в отставку премьер-министра, то остальные члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности в прежнем режиме.
По словам Андрея Клишас, озвученным на заседании правительства России сегодня, 20 января, новый кабмин «не сможет представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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