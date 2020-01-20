



Если сейчас российский лидер имеет право отстранять от должности всех представителей власти, то в ближайшее время это будет запрещено. Если действующий президент отправит в отставку премьер-министра, то остальные члены правительства будут продолжать выполнять свои обязанности в прежнем режиме.