ИА «Ореанда-Новости»По подозрению в убийстве был задержан работник красноярской колонии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

15 ноября в Красноярской области пропала 29-летняя девушка Галина Миниенко, которая выехала на личном автомобиле из Красноярска в посёлок Арейское. Сотрудники правоохранительных органов вместе с журналистами приехали к молодому человеку пропавшей для диалога с ним.

Никита Журавлёв, который занимает должность начальника кинологического отдела в колонии строгого режима №7, признался в содеянном. Он также сообщил место нахождения тела жертвы и место расположения пропавшего автомобиля.