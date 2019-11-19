15 ноября в Красноярской области пропала 29-летняя девушка Галина Миниенко, которая выехала на личном автомобиле из Красноярска в посёлок Арейское. Сотрудники правоохранительных органов вместе с журналистами приехали к молодому человеку пропавшей для диалога с ним.Никита Журавлёв, который занимает должность начальника кинологического отдела в колонии строгого режима №7, признался в содеянном. Он также сообщил