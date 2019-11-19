19.11.2019, 15:13
По подозрению в убийстве был задержан работник красноярской колонии
ИА «Ореанда-Новости». По подозрению в убийстве был задержан работник красноярской колонии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
15 ноября в Красноярской области пропала 29-летняя девушка Галина Миниенко, которая выехала на личном автомобиле из Красноярска в посёлок Арейское. Сотрудники правоохранительных органов вместе с журналистами приехали к молодому человеку пропавшей для диалога с ним.
Никита Журавлёв, который занимает должность начальника кинологического отдела в колонии строгого режима №7, признался в содеянном. Он также сообщил место нахождения тела жертвы и место расположения пропавшего автомобиля.
15 ноября в Красноярской области пропала 29-летняя девушка Галина Миниенко, которая выехала на личном автомобиле из Красноярска в посёлок Арейское. Сотрудники правоохранительных органов вместе с журналистами приехали к молодому человеку пропавшей для диалога с ним.
Никита Журавлёв, который занимает должность начальника кинологического отдела в колонии строгого режима №7, признался в содеянном. Он также сообщил место нахождения тела жертвы и место расположения пропавшего автомобиля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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