ИА «Ореанда-Новости» Суд постановил ограничить доступ к социальным сетям 17-летней жительнице Саранска за ложный донос об изнасиловании. Запрет на пользование соцсетями будет действовать в течение восьми месяцев.

Как передаёт пресс-служба СК, в мае прошлого года девушка заявила в правоохранительные органы о том, что её изнасиловали. Следствие установило, что «потерпевшую» никто не насиловал, а на знакомого она заявила из мести, так как он отказался с ней общаться. После этого «жертву изнасилования» обвинили в заведомо ложном доносе.

Однако суд постановил прекратить уголовное дело в отношении девушки и ограничился воспитательными мерами. В качестве наказания девушке запрещено пользоваться социальными сетями в течение восьми месяцев.

Накануне в Светлогорске было завершено расследование дела пожилой женщины, которая обвиняется в заведомо ложном доносе на супруга своей внучки. Информацию сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

Как выяснили следственные органы, у женщины были плохие отношения с мужем внучки. В ноябре прошлого года она сообщила в полицию, что из её квартиры похитили золотые украшения и 15 тысяч рублей.

Пенсионерка подтвердила своё заявление в присутствии сотрудников полиции, хотя и была предупреждена об уголовной ответственности, предусматриваемой за заведомо ложный донос. Полицейским женщина рассказала, что в краже подозревает мужа своей внучки и указала, что была с ним в натянутых отношениях.

Однако спустя сутки женщина всё же созналась, что намерено оклеветала родственника. «На следующий день, когда обвиняемая узнала, что её родственника задержали, у неё возникло чувство вины, она пришла в полицию и созналась в том, что написала ложное заявление о совершенном преступлении», - говорится в заявлении пресс-службы.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления), которое будет передано в суд.