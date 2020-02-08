08.02.2020, 09:31
По результатам налоговой проверки Philip Morris выплатила 24 миллиардов рублей
ИА «Ореанда-Новости». По результатам выездной налоговой проверки организация Philip Morris выплатила 24 миллиардов рублей.
Табачная фирма нарушала законодательство в сфере акцизов. В период с 2015 по 2017 года Philip Morris производила манипуляции с акцизными ставками на продукцию. ФНС выявила недоплату в размере 24,3 миллиарда рублей. Табачная компания выплатила всю сумму в 4 квартале 2019 года.
Стоит отметить, что налоговики активно проверяли всех табачных производителей на протяжении последних двух лет. Таким образом, были выявлены нарушения у British American Tobacco, Imperial Tobacco и «Донского табака». К каждой компании были выставлены требования об уплате выявленной суммы акцизов.
Табачная фирма нарушала законодательство в сфере акцизов. В период с 2015 по 2017 года Philip Morris производила манипуляции с акцизными ставками на продукцию. ФНС выявила недоплату в размере 24,3 миллиарда рублей. Табачная компания выплатила всю сумму в 4 квартале 2019 года.
Стоит отметить, что налоговики активно проверяли всех табачных производителей на протяжении последних двух лет. Таким образом, были выявлены нарушения у British American Tobacco, Imperial Tobacco и «Донского табака». К каждой компании были выставлены требования об уплате выявленной суммы акцизов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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