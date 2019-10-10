ИА «Ореанда-Новости»В онкологическом центре имени Блохина закончилась внеплановая проверка, по результатом которой были обнаружены серьёзные нарушения в процедурах лечения детей, сообщает специалист Минздрава РФ Елена Байбарина.

В первой половине 2019 года при лечении пациентов использовались препараты, которые не прошли процедуру доказывания эффективности медикаментов до конца. Также Министерство здравоохранения обнаружило ошибки в заполнении медицинских карточек и другой документации. Было вынесено решение о срочном исправлении найденных нарушений.

Внеплановая проверка затронула не только пациентов, которые сейчас проходят лечение в онкоцентре имени Блохина, но и тех, которые уже выписаны по медицинским показаниям из медучреждения.