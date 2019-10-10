10.10.2019, 18:26
По результатам проверки онкоцентра им. Блохина выяснилось, что лечение детей проводилось с нарушениями
ИА «Ореанда-Новости». В онкологическом центре имени Блохина закончилась внеплановая проверка, по результатом которой были обнаружены серьёзные нарушения в процедурах лечения детей, сообщает специалист Минздрава РФ Елена Байбарина.
В первой половине 2019 года при лечении пациентов использовались препараты, которые не прошли процедуру доказывания эффективности медикаментов до конца. Также Министерство здравоохранения обнаружило ошибки в заполнении медицинских карточек и другой документации. Было вынесено решение о срочном исправлении найденных нарушений.
Внеплановая проверка затронула не только пациентов, которые сейчас проходят лечение в онкоцентре имени Блохина, но и тех, которые уже выписаны по медицинским показаниям из медучреждения.
В первой половине 2019 года при лечении пациентов использовались препараты, которые не прошли процедуру доказывания эффективности медикаментов до конца. Также Министерство здравоохранения обнаружило ошибки в заполнении медицинских карточек и другой документации. Было вынесено решение о срочном исправлении найденных нарушений.
Внеплановая проверка затронула не только пациентов, которые сейчас проходят лечение в онкоцентре имени Блохина, но и тех, которые уже выписаны по медицинским показаниям из медучреждения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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