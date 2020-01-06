06.01.2020, 21:18
По военному училищу Ливии был нанесён авиаудар
ИА «Ореанда-Новости». По ливийскому военному училищу был нанесён авиаудар. Информация была опубликована на официальном аккаунте Министерства здравоохранения Ливии в сети Facebook.
Инцидент произошёл в ночь с 4 января на 5 января в столице Ливии Триполи. По представленной информации, 23 курсанта погибли, ещё 30 получили ранения. Количество погибших может увеличиться, так как некоторые учащиеся военного училища находятся в тяжёлом состоянии. В сети интернет появилось видео авиаудара.
Местные власти не указывают, откуда был нанесён авиаудар. Дело подлежит дальнейшему расследованию.
Инцидент произошёл в ночь с 4 января на 5 января в столице Ливии Триполи. По представленной информации, 23 курсанта погибли, ещё 30 получили ранения. Количество погибших может увеличиться, так как некоторые учащиеся военного училища находятся в тяжёлом состоянии. В сети интернет появилось видео авиаудара.
Местные власти не указывают, откуда был нанесён авиаудар. Дело подлежит дальнейшему расследованию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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