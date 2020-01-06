Информация была опубликована на официальном аккаунте Министерства здравоохранения Ливии в сети Facebook.Инцидент произошёл в ночь с 4 января на 5 января в столице Ливии Триполи.Количество погибших может увеличиться, так как некоторые учащиеся военного училища находятся в тяжёлом состоянии. В сети интернет появилось видео авиаудара.Местные власти не указывают, откуда был нанесён авиаудар. Дело подлежит дальнейшему расследованию.