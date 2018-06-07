ОРЕАНДА-НОВОСТИ. И вот наступил долгожданный, а для некоторых учеников ещё и пугающий, момент. Последний рывок всех жаждущих, и не очень, знаний перед началом полноценного летнего отдыха без классов и зубрежки. По всей стране начался период таких экзаменов как ЕГЭ и ОГЭ. Их в 2018 году будут сдавать ученики 9 и 11 классов. Для них специально будут открыты интернет-порталы, благодаря которым все желающие смогут подготовиться к предстоящему испытанию.

Рекомендуется использовать информацию именно с государственных ресурсов во избежание обмана либо получения недостоверной информации. Не стоит так же питать доверие к непонятным сайтам, которые прикидываются государственными. В случае чего лучше проконсультироваться с учителями и преподавателями. Так же не следует скачивать различного рода программы с тестами на свой компьютер. В противном случае родителя придётся заплатить круглую сумму за удаление кучи вирусов и ненужных ссылок на разного рода непристойные сайты, вроде казино.

Так же были созданы специальные сайты, где все сдавшие экзамены ученики смогут проверить свой результат и спланировать, при желании, поступление в тот или иной институт или вуз. Впрочем, стоит помнить, что поступление куда бы то ни было весьма ответственный, а иногда и дорогой шаг. В современной России многие люди попросту боясь показаться неудачниками и отстать от своих уже поступивших в университет сверстников подают заявки зачастую в абсолютно любое образовательное учреждение.

Последствия такого выбора зачастую весьма печальны. Поступление на случайный факультет не только не решает, но даже ухудшает проблему. Дай Бог такому повезет найти себя на новом месте. Но если нет? Это происходит несравненно чаще. В лучшем случае человек до конца дней обречён пахать на ненавистной ему работе, в худшем он никогда не воспользуется полученным документом и будет работать в случайной сфере.

Так каков же выход, могут спросить некоторые у родителей, учителей и даже неизвестных авторов всяких статей из интернета. Готовой формулы для всех увы нет. Однако точно не стоит идти на специальность, которая не по душе только из-за стыда перед сверстниками. Лучше пойти работать вместо учёбы, причём желательно попробовать себя в разных местах. Вдруг получится себя найти, к примеру в сфере журналистики.