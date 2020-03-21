ИА «Ореанда-Новости». Компания «Победа» опровергла информацию о брошенных в Черногории клиентах. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Российский лоукостер заявил, что информация о якобы брошенных в Черногории россиянах не соответствует действительности. Авиакомпания оформила возврат лишь нескольких человек, которые отказались от перелёта вывозными рейсами. Кроме того в пресс-службе рассказали о свободных местах, которые оставались на последнем вывозном рейсе «Победы» из Черногории.

Накануне лоукостер «Победа» сообщил о том, что из Черногории были вывезены все клиенты компании, застрявшие в стране. Однако сегодня издание «Фонтанка» опубликовала сообщение о том, что авиакомпания отказала в эвакуации своим клиентам. «Поебда» аннулировала их билеты и вернула деньги.