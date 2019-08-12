Это связано с проходившей сегодня распродажей авиабилетов компании.

По информации, предоставленной представителем авиакомпании «Победа», на сайт лоукостера обрушилась масштабная DDoS-атака. В два часа дня началась крупнейшая распродажа авиабилетов. «Победа» планировала продавать билеты на все направления, стоимость составила бы от пятисот рублей. Со стартом распродажи пользователи зафиксировали перебои работы сайта авиакомпании, позднее сайт вообще перестал реагировать на запросы пользователей. Специалисты IT-отдела компании зафиксировали крупнейшую хакерскую атаку спустя пятнадцать минут после начала распродажи. Представители авиакомпании уверяют, что работа сайта будет восстановлена в ближайшем времени. IT-специалисты «Победы» в настоящее время заняты поисками злоумышленников – в скором времени надеются узнать имя организатора атаки.

Следует уточнить, что дешёвые билеты от авиакомпании «Победа» планируют распродать на все направления, полёты которых начинались бы с 27 октября текущего года. Конечной точкой продажи билетов стало бы завершение зимнего сезона лоукостера. Руководство авиакомпании планировать реализовать свыше двухсот тысяч билетов во время этой распродажи. Напомним, что в прошлом году «Победа» продала четыреста тысяч авиабилетов по цене от пятисот до тысячи рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Авиакомпания Победа» является российской бюджетной авиакомпанией, на сто процентов – дочерней компанией другого крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлот». Предприятие базируется в аэропорту Внуково, расположенного в городе Москве. Основана 16 сентября 2014 года.