Эксперты объяснили сложившуюся ситуацию.

По информации, предоставленной научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской Академии наук Олегом Горбуновым, такая эпидемия насекомых для южных районов является довольно типичной ситуаций. Особенно, если складываются к вспышке популяции благоприятные погодные условия. Положение усугубляется тем, что в летний сезон птицы не выкармливают своих птенцов. Гусеницы являются насекомыми, способными к переселению. Количество паразитов в этот сезон минимальное, а погода располагает к их перемещению. Олег Горбунов отметил, что гусеницы не причиняют вреда здоровью и жизни человека, однако, подпортить урожай, которые люди вырастили на своих приусадебных участках. На вопрос о том, почему этих гусениц не было так много в тёплом мае, специалист отметил, что весной птицы выкармливали своих птенцов, а гусеницы являются основным источником питания у пернатых. Насекомые всегда отличаются вспышками численностями, поэтому ситуация, сложившаяся в Сочи этим летом, является довольно распространённой. Поэтому причин для паники в этом нашествии гусениц специалист не видит.

Эксперт отметил, что контроль за распространением гусениц является задачей местных властей. В администрации города-курорта Сочи заявили, что специальные службы обрабатывают территории города от насекомых службами. Работы проводятся ежегодно, в утреннее время суток.

Стоит отметить, что в сети сочинцы разместили также видеоролики, на кадрах которых личинки насекомых ползают по земле, автомобилям и деревьям.