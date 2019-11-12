12.11.2019, 14:58
«Почта России» попросила у государства 40 миллиардов рублей
ИА «Ореанда-Новости». «Почта России» попросила у государства почти 40 миллиардов рублей из средств фонда национального благосостояния.
Письмо с просьбой было отправлено от лица генерального директора «Почты России» Николая Подгузова на имя Дмитрия Медведева. В письме указана причина просьбы - дополнительное финансирование развития инфраструктуры организации. Подобная просьба уже направлялась в правительство России, но предприятие получило отказ.
Новую просьбу поручено рассмотреть министру финансов Антону Силуанову , министру экономического развития Максиму Орешкину, министру цифрового развития Константину Носкову и министру транспорта Евгению Дитрих.
Письмо с просьбой было отправлено от лица генерального директора «Почты России» Николая Подгузова на имя Дмитрия Медведева. В письме указана причина просьбы - дополнительное финансирование развития инфраструктуры организации. Подобная просьба уже направлялась в правительство России, но предприятие получило отказ.
Новую просьбу поручено рассмотреть министру финансов Антону Силуанову , министру экономического развития Максиму Орешкину, министру цифрового развития Константину Носкову и министру транспорта Евгению Дитрих.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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