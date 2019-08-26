ИА «Ореанда-Новости» «Почта России» просит выделить из государственного бюджета около 85 миллиардов рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений связи. Проект соответствующей концепции под названием «Центры притяжения» направлен на рассмотрение в ряд федеральных министерств.

«Известия» сообщают, что в связи с переходом на электронную почту к 2023 году объём корреспонденции в мире снизится примерно в 1,5 раза. По этой причине руководство «Почты России» предлагает изменить функционал отделений и их работников в населённых пунктах с численностью жителей до 20 тысяч человек. В проекте указано, что около 80 % почтовых отделений могут быть трансформированы в центры нового типа.

Помимо оказания традиционных услуг «Почта России» намерена выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту, продавать лекарства и другие востребованные товары (в том числе спиртные напитки), оказывать государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги.

Помимо прочего проект предполагает оборудование специальных транспортных средств – своего рода «отделений на колёсах» для обслуживания жителей сёл с населением менее 500 человек.